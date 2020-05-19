طرابلس 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي من قوات الجيش ، وقال السراج في بيان له إنهذا الانتصار لا يمثل نهاية المعركة وإنما يقرب قوات الوفاق مما وصفه "بيوم النصر الكبير"، بالسيطرة على كافة المدن والمناطق.وأشارت إلى بحث رئيس مجلس النواب عقيله صالح خلال اتصال هاتفي مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، والسفير البريطاني نيكولاس هوبتن، التطورات السياسية في البلادوآخر مستجدات الأوضاع.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة أن آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش اللواء إدريس مادي، كشف عن تفاصيل عملية سيطرة قوات الوفاق على قاعدة عقبة بننافع "الوطية"، موضحا أن قرار الانسحاب جاء بعد أسبوع من القصف المتواصل من البوارج التركية من مدينة زواره والطائرات التركية المسيّرة، مؤكدا أن البقاء في القاعدة كان نوعا من الانتحار.ونقلت الاتصال الهاتفي بين وزير الشؤون الخارجية التونسي نورالدين الري ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مفيدة أنه تمحور حول الوضع في ليبيا وتنسيق المواقف لوقف الاقتتال، فيوقت أخفقا في طرح مسودة مشتركة بمجلس الأمن الدولي تدعو لوقف إطلاق النار بسبب الخلافات الصينية – الأمريكية، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق الدبلوماسي المشترك بين البلدين لاستصدار قرار في مجلس الأمن.وعرجت صحف ليبيا على إعلان السفارة الأمريكية في ليبيا، انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) في دعوة جميع الأطراف في ليبيا وأعضاء المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة واحترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في البلاد، مؤكدة أنه لا حل عسكريا للأزمة.// انتهى //07:46ت م0018