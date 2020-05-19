القاهرة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وعدد من قادة القوات المسلحة، على ضرورة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.ونوهت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن هناك توجهاً عالمياً نحو تطبيق فكرة التعايش مع فيروس كورونا المستجد حيث يرى جميع الأطباء والخبراء من القطاع الصحي أن الفيروس سيظل منتشراً بصفة دائمة، وبالتالي يجب علينا أن نتعايش معه مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.وأشارت إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته النرويجية اين اريكسن سوريد، تطورات القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق حل شامل وعادل عبر دعم جميع المساعي الرامية لاستعادة زخم العملية السياسية والتصدي لأي إجراءات أحادية تقوض فرص التواصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين.وتحدثت الصحف عن وجود توجه عالمي لإجراء تحقيق دولي حول منشأ فيروس كورونا المستجد، حيث تدعم 120 مشروع قرار أعده الاتحاد الأوروبي وأستراليا لإجراء مراجعة مستقلة لأصول الفيروس ومن المقرر عرضه على المؤتمر السنوي الـ73 لمنظمة الصحة العالمية اليوم.ونشرت إعلان وزارة الصحة العراقية عن عزل 5 مدن بمحافظة بغداد لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا، وإعلان منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" عن احتمالات مواجهة اليمن وضعا كارثيًا بشأن الأمن الغذائي جراء تفشي الفيروس.ولفتت الانتباه إلى أن الجيش الوطني الليبي وصف انسحابه من قاعدة الوطية العسكرية غربي ليبيا بأنه مناورة تكتيكية لأنها لا تمثل حالياً أهمية عسكرية، كما أن المعدات التي جرى الاستيلاء عليها من جانب قوات حكومة الوفاق هناك قديمة ومهملة.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، وتأكيده أن هذا الإجراء محظور بموجب القانون الدولي.// انتهى //11:06ت م0021