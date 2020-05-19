رام الله 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تحذير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من "صيف ساخن" قد تواجهه القضية الفلسطينية في ضوء ما تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس تنفيذه من خطط وإجراءات غير قانونية لضم الأغوار والبحر الميت والمستوطنات.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 565.وأشارت الصحف إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي إلى أن حل الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أصيب عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية مواطنين آخرين واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح، وهدمت سقيفة، في الضفة الغربية.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله الفايز أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي التي قررت الإجراءات الوقائية في المسجد المبارك لمواجهة جائحة كورونا استناداً إلى توافق مجلس أوقاف القدس.ونشرت تأكيدات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار مساعيها ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، وتسخير جهودها للتصدي للجائحة في المجالات الصحية والإنسانية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها من المجالات بحسب اختصاص الأجهزة التابعة لها.وواكبت ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، أن الفيروس أودى بحياة 319,074 شخصًا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 4 مليون و 869 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم مليون و892 ألف و299.// انتهى //11:11ت م0022