سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين من القدس المحتلة
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
القدس المحتلة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين واستدعت آخرين من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد أبو غزالة، ومحمد الجولاني، وعبد الله الجولاني، وأدهم الزعتري، ورائد الزغير، وعلي جابر، ومحمد الدقاق، عقب دهم منازلهم وتفتيشها في باب حطة بالبلدة القديمة.
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