القدس المحتلة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين واستدعت آخرين من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد أبو غزالة، ومحمد الجولاني، وعبد الله الجولاني، وأدهم الزعتري، ورائد الزغير، وعلي جابر، ومحمد الدقاق، عقب دهم منازلهم وتفتيشها في باب حطة بالبلدة القديمة.// انتهى //11:24ت م0024