بغداد 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستكمال التشكيلة الوزارية التي ما زالت عدة مقاعد وزارية شاغرة فيها وركزت على دعوة الكاظمي للكتل البرلمانية إلى المساعدة في إنجاز هذا الملف من خلال التصويت على قائمة المرشحين لهذه الوزارات.وأشارت إلى التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حرية رئيس الوزراء في اختيار التشكيلة الوزارية، وبين ما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد وجذب من قبل البعض، مما يعرقل ويعطل استكمال الحكومة.ونوهت صحف اليوم بالتركة الثقيلة التي تواجهها الحكومة في جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد، وهيكلية إنتاج وتسويق النفط والاهتمام بالمشتقات النفطية ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وتأمين ما يلزم لأجراء الانتخابات المبكرة في أقرب وقتٍ ممكن.وعرجت على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا منوهة بقرار الحكومة فرض حظر مناطقي لمدة أسبوعين في ستة أحياء في بغداد ابتداءً من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين, مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء على خلفية زيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا بشكل متسارع في محافظة بغداد وظهور بؤر وبائية في بعض مناطقها بخاصة في "مدن وأحياء الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية.// انتهى //11:29ت م0026