الكويت 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم 342 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 4681 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //11:59ت م0035