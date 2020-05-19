إسلام آباد 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توجيه المحكمة الدستورية العليا للحكومة بإعادة فتح كافة المراكز التجارية الكبيرة في باكستان بعد تخفف إجراءات الحظر والإغلاق العام.واهتمت بتحذير وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي للهند بمواجهة رد قوي إذا حاولت القيام بأي عدوان مفاجئ، واستدعاء الخارجية الباكستانية دبلوماسياً هندياً للاحتجاج على إطلاق النار من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.واهتمت بترحيب باكستان لاتفاق تقاسم السلطة الذي وقعه الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله، في محاولة لوضع نهاية للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ انعقاد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وتطرقت إلى ارتفاع الإصابات بجائحة فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 4.8 مليون حالة وأكثر من ثلاثمائة ألف حالة وفاة.وأخبرت عن استمرار عملية إعادة الباكستانيين العالقين في مختلف دول العالم بسبب إغلاق الرحلات الجوية.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء تفجير سيارة ملغومة قرب منشأة لوكالة المخابرات الأفغانية في ولاية غزنة.// انتهى //13:02ت م0041