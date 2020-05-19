إسلام آباد 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقتل ستة جنود جراء انفجار استهدف سيارة عسكرية لقوات حرس الحدود الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، واستهدف آلية عسكرية كانت عائدة إلى قاعدتها بعد القيام بعمليات دورية روتينية في منطقة "بولان" بإقليم بلوشستان في وقت متأخر من الليلة الماضية.ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع بعد أيام من تفجير مماثل استهدف دورية عسكرية قرب الحدود مع إيران وأدى إلى مقتل ستة جنود باكستانيين.من جهة أخرى أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية اليوم في منطقة "كيتش" القريبة من الحدود مع إيران في إقليم بلوشستان.// انتهى //13:19ت م0047