بانكوك 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجّلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3033 حالة.وأوضح مركز إدارة أزمة كورونا في تايلاند أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة، ليبقى عدد الوفيات عند 56 حالة، مشيرًا إلى تماثل 2857 شخصًا من بين المصابين للشفاء، فيما لم تسجل أي حالات خروج من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستمر بذلك وجود 120 مريضًا في المستشفيات.// انتهى //13:20ت م0048