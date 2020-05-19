بلجراد 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت حكومة سلوفينيا رسمياً الأسبوع الماضي انتهاء وباء كورونا في البلاد، مع الالتزام باتخاذ إجراءات السلامة حتى نهاية شهر مايو.وأوضحت وكالة أنباء "إس تي إيه" السلوفينية، أن سلوفينيا ستسمح للمواطنين الكروات بدخول البلاد بدون الخضوع لحجر صحي أو عزل ذاتي بصورة لاحقة، للتحقق من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بتبني خطة لإعادة فتح الحدود بصورة تدريجية أمام الأجانب، بناء على اتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والوضع الوبائي الفردي.وكان الكروات في الصدارة على قائمة سلوفينيا، وذلك بحسب ما قررته الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين.// انتهى //14:07ت م0064