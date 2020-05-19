مكة المكرمة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسضبطت أمانة العاصمة المقدسة ثلاثة معامل لتصنيع مطابخ الالمنيوم .وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية الميدانية كشفت عن ثلاثة مواقع غير مرخصة وجرى إغلاقها فوراً وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.وأكد استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات .// انتهى //14:23ت م0065