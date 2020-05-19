حجة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 8 مايو إلى 14 مايو 2020م، في قسم الطوارئ 374 مستفيدًا، وقسم الباطنية 350 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 246 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 176 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 104 مراجعين، فيما نفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 817 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,070 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 331 فردًا.//انتهى//14:23ت م0066