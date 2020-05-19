الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسكشفت المديرية العامة للدفاع المدني أن معدلات حوادث الحريق في معدلها الطبيعي مع ارتفاع طفيف بحوادث الإنقاذ منذ بداية منع التجول.وأوضحت أن حوادث الحريق في المنازل السكنية بلغت 2300 حادث، فيما بلغ عدد حوادث الإنقاذ في المنازل السكنية 6156 حادثاً، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى حالات حوادث الحرائق والإنقاذ هي حرائق الموقد وعبث الأطفال وحالات الاحتجاز.ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن الحملة التثقيفية التوعوية التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي تحت عنوان ( سلامتك بمنزلك غايتنا ) تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والحماية من المخاطر في المنازل، وغرس مبدأ الوقاية من الحريق في مكونات المجتمع كافة، إضافة إلى تدريبهم على السلوك الوقائي، عادةً الإنسان خط الدفاع الأول لمواجهة خطر الحريق إذا ما توفر له القدر الكافي من الوعي الوقائي.وأشادت بمستوى الوعي الوقائي لدى المواطنين والمقيمين وتفاعلهم مع الحملة.// انتهى //14:33ت م0068