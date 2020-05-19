عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
حجة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر مايو الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.
وجرى خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو 2020م، ضخ 184,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 110,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.
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