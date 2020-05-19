كيب تاون 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجّلت جمهورية جنوب أفريقيا 918 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16433 حالة.وأفاد وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي امخيزي في مؤتمره الصحفي اليومي حول الوباء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، وأن عدد المتعافين بلغ 7298 شخصًا، مضيفًا أنه رغم أن الوباء لا يزال منتشرًا، لكن البلاد تستعد لتخفيف قيود الإغلاق.// انتهى //14:45ت م0072