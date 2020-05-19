نواكشوط 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجّلت موريتانيا 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 81 حالة مؤكدة.وأوضح مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة الموريتانية، سيدي ولد الزحاف، أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر العدد عند أربع وفيات.يذكر أن موريتانيا سجلت يوم 13 مارس الماضي أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //14:55ت م0075