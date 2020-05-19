لندن 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات نشرها اليوم مكتب الإحصاء الوطني البريطاني على موقعه الرسمي عن معدلات البطالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أن 50 ألف شخصاً انضموا إلى قائمة العاطلين عن العمل في البلاد الذين يقدر عددهم حالياً، بحوالي مليون و350 ألف شخصاً.وعزا مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في تلك البيانات، ذلك التصاعد في معدلات البطالة ببريطانيا إلى آثار فيروس كورونا الكبيرة على سوق العمل بالبلاد.// انتهى //14:56ت م0076