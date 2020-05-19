عدن 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 800 سلة غذائية، تزن 59 طنًا و200 كيلو جرام، على أسر ذوي المصابين بمرضى السرطان بمديرية كريتر في محافظة عدن، استفاد منها 400 أسرة، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في اليمن.وثمن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه الدور الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في وقوفها مع الشعب اليمني بكافة أطيافه.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .//انتهى//15:02ت م0078