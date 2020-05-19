القاهرة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفيًا اليوم مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، عدد من القضايا الإقليمية والدولية وجهود مكافحة فيروس كورونا.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض "شكري" الجهود المصرية الرامية للتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة، إضافة استعراض جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والاتفاق على أهمية التعاون بغية احتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.وأشار إلى أن الاتصال بحث أيضًا سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، خاصة على الصعيد الاقتصادي ومواصلة التنسيق بين مصر وأرمينيا في المحافل الدولية المختلفة.// انتهى //15:39ت م0086