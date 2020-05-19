نجران 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقامت جوازات منطقة نجران بالتعاون مع أمانة المنطقة، بتطهير وتعقيم جميع مرافق مبنى الإدارة وصالات المراجعين خلال إجازه عيد الفطر المبارك.وأوضح مدير جوازات المنطقة العميد سعد بن سعيد القحطاني أن عملية التطهير والتعقيم لمباني ومرافق الإدارة، تأتي ضمن الخطط الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها جوازات المنطقة ومختلف الإدارات التابعة لها، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.وأكد العميد القحطاني تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية، وتواصل وإستمرارية عمليات التعقيم والتطهير بجميع الإدارات والمنافذ التابعة لجوازات المنطقة منذُ بدء أزمة تفشي الوباء، وصدور التوجيهات الحكومية للسيطرة على الفيروس ومنع انتشار العدوى.وأشار إلى أن جوازات المنطقة وفرت مختلف الوسائل التوعوية والإرشادية، وتوزع بشكل مستمر الأدوات الوقائية على جميع العاملين في منافذ ومطارات وإدارات وشعب الجوازات بالمنطقة، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.// انتهى //15:40ت م0087