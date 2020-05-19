نيامي 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقدّم الاتحاد الأوروبي مبلغ 31 مليون يورو، (أي نحو 20.3 مليار فرنك إفريقي) للنيجر، دعمًا لخطتها الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان صادر عن سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى نيامي دنيسا إيلينا أيونت، أن هذا التمويل من شأنه مساعدة السلطات في النيجر على تنفيذ الأولوليات الملحة في الخطة، على مستوى ركائزها الثلاث، وهي الإدارة الصحية، ودعم الفئات الضعيفة، وإدارة التداعيات الاقتصادية.وكان رئيس النيجر محمدو إيسوفو، قد دعا المجتمع الدولي إلى خطة مارشال من أجل مساعدة دول القارة الأفريقية على التخفيف من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس (كوفيد 19).// انتهى //15:48ت م0089