داكار 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسوزعت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السنغال أمس 100 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها حوالي 1000 شخص في أقليم زيغنشور.ويأتي ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة السنغالية لإيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأعرب عمدة أقليم زيغنشور عن شكرة وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ــ حفظهما الله ــ على هذا البذل والعطاء السخي المعهود من مملكة الخير .// انتهى //15:56ت م0091