تاراوا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع وجبات الإفطار في جمهورية كيريباتي، الواقعة في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين 1441هـ.وقد تم توزيع 50 سلة من المواد الغذائية، استفاد منها جميع المسلمين الموجودين في الدولة، والبالغ عددهم نحو 300 شخص.من جهتهم عبر المستفيدون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيراً نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة.// انتهى //16:13ت م0093