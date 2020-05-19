بريدة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما يقدمه أبطال الحد الجنوبي من تضحيات عظيمة للوطن والحفاظ على أبنائه وحدوده، مشيراً إلى أن ما يقدمه أبطال الوطن في الحد الجنوبي من بسالة وشجاعة مدعاة للفخر والاعتزاز من أبناء الوطن كافة, سائلاً المولى عز وجل في هذه الليالي المباركة أن يحفظ جنودنا الابطال، وأن يؤيدهم بنصر مؤزر ويدحر عدوهم ويشفي مصابهم ويرحم شهداءهم, مؤكداً أنهم في أشرف مهمة للدفاع عن الحرمين الشريفين وبلاد التوحيد .جاء ذلك خلال تدشين سموه -في المدخل الرئيسي بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم- عيدية أهالي منطقة القصيم لأبطال الحد الجنوبي, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان والمشرف على الشؤون التنموية فهد الدبيخي, ومشاركة قائد قوة جازان اللواء ركن محمد بن علي العمري عن طريق الاتصال المرئي, ومدير مشروع مزارع الراجحية للتمور سليمان الراجحي، وعدد من رجال الأعمال والداعمين.وقال سمو أمير منطقة القصيم : تعودنا من أبناء الوطن بصفة عامة ومن أهالي منطقة القصيم بصفة خاصة التعبير عن مشاعرهم تجاه جنودنا البواسل بمثل هذه المبادرات والمشاعر الرمزية الغالية لترجمة وقوف الجميع صفاً واحداً لحماية تراب هذا الوطن الغالي وفدائه بأرواحنا وكل ما نملك لحماية مقدساته, مؤكداً على أن توجيهات القيادة ـ أعزها الله ـ ورعاية ولاة أمرنا حفظهم الله لجنودنا البواسل مضرب مثل في الوفاء والبذل والعطاء ورفع الروح المعنوية لأنهم يذودون عن أقدس بقاع الأرض وأطهر تراب لوطن التوحيد, مثمناً سموه جميع الجهود المبذولة من قبل أهالي المنطقة في أنحائها كافة, سائلاً المولى عز وجل أن ينصر جنودنا البواسل , وأن يدحر أعداءهم في هذا الشهر المبارك، وأن يجعل هذا الوطن آمناً معافاً دائماً من كل داء وبلاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.// انتهى //16:24ت م0094