جيبوتي 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر أمس، المرحلة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الملحقية الدينية بالسفارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعدد من مدن جيبوتي، وذلك بمقر جامع الملك سلمان بالعاصمة جيبوتي.ويستهدف البرنامج في المرحلة الثانية توزيع 800 سلة غذائية رمضانية في مدينة جيبوتي ومدينة أبخ، يستفيد منها 8000 الأف صائم بقية أيام الشهر المبارك للعام الجاري 1441هــ، توزع بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في ظل جائحة كورونا.وبهذه المناسبة، رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي الشكر وعظيم الامتنان المقرون بخالص الدعاء والثناء لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من أعمال مباركة لخدمة الإسلام وتلمس حاجات المحتاجين في ظل الظروف الراهنة التي جسدت إنسانية المملكة ووقفها مع أشقائها وقت المحن.وأكد السفير عبدالعزيز المطر أن المملكة تواصل عطاءتها انطلاقا من رسالتها السامية التي تتسم بها، منوهاً بدور وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تنفيذ البرنامج بكل احترافية ومهنية بما يضمن استفادة أكبر شريحة من المجتمع الجيبوتي وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ قيادتها الرشيدة ويبقيها ذخراً للإسلام والمسلمين.وكانت وزارة الشؤون الإسلامية دشنت عبر ملحقياتها الدينية برنامج خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جيبوتي لتفطير الصائمين مطلع شهر الخير بمقر جامع الملك سلمان عبدالعزيز بوسط العاصمة ووزع البرنامج أكثر من 400 سلة غذائية، ويواصل البرنامج استهداف القرى والأقاليم في مختلفالمدن، في إطار الخطة الشاملة لتكثير أعداد المستفيدين منه، كما يحظى البرنامج بتقدير كبير من الحكومة ومختلف أطياف الشعب الجيبوتي الشقيق .// انتهى //16:30ت م0096