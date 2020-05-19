المنامة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,257.02 بارتفاع قدره 3.07 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 574.72 بارتفاع قدره 1.66 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و677 ألفا و689 سهما بقيمة إجمالية قدرها 407 آلاف و73 دينارا بحرينيا تم تنفيذها خلال 66 صفقة.// انتهى //17:36ت م0120