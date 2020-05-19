مسقط 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 50ر3393 نقطة منخفضًا بـ62ر33 نقطة أي بنسبة 981ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 12ر3427 نقطة.وبلغت قيمة التداول 624 ألفًا و564 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 7ر46% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و171 ألفًا و265 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 220ر0% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 06ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //18:08ت م0125