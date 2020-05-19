عام / اختتام أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
جنيف 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
اختتمت الجمعية العامة للصحة العالمية أعمال دورتها ال٧٣ باعتماد قرار يدعو إلى تقييم مستقل وشامل للاستجابة الدولية لجائحة كوفيد ١٩ بما فيها استجابة منظمة الصحة العالمية .
وأعرب المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم عن ترحيبه بأي مبادرة لتعزيز الأمن الصحي العالمي ، والتزام المنظمة بالشفافية والمساءلة والتحسين المستمر .
وأكد في كلمة اختتام الدورة أن المنظمة ستواصل تزويد العالم بالمعلومات والتحليلات الوبائية ، كما ستواصل شحن الإمدادات من معدات وقاية وأدوات تشخيص وغيرها من المستلزمات في جميع أنحاء العالم ، والجمع بين كبار الخبراء لتطوير المشورة الفنية ، وقيادة البحوث لتطوير لقاح ودواء واختبارات تشخيص ، والعمل مع البلدان وجميع الشركاء لضمان الوصول العادل إلى اللقاح والدواء .
// انتهى //
18:08ت م
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