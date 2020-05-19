جنيف 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساختتمت الجمعية العامة للصحة العالمية أعمال دورتها ال٧٣ باعتماد قرار يدعو إلى تقييم مستقل وشامل للاستجابة الدولية لجائحة كوفيد ١٩ بما فيها استجابة منظمة الصحة العالمية .وأعرب المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم عن ترحيبه بأي مبادرة لتعزيز الأمن الصحي العالمي ، والتزام المنظمة بالشفافية والمساءلة والتحسين المستمر .وأكد في كلمة اختتام الدورة أن المنظمة ستواصل تزويد العالم بالمعلومات والتحليلات الوبائية ، كما ستواصل شحن الإمدادات من معدات وقاية وأدوات تشخيص وغيرها من المستلزمات في جميع أنحاء العالم ، والجمع بين كبار الخبراء لتطوير المشورة الفنية ، وقيادة البحوث لتطوير لقاح ودواء واختبارات تشخيص ، والعمل مع البلدان وجميع الشركاء لضمان الوصول العادل إلى اللقاح والدواء .// انتهى //18:08ت م0126