نيويورك 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على تراجع طفيف اليوم مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بعد أفضل يوم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 19.89 نقطة بما يعادل 0.08% ليصل إلى 24577.48 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 5.32 نقاط أو 0.18% ليصل إلى 2948.59 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 7.37 نقاط أو 0.08% ليصل إلى 9227.46 نقطة.// انتهى //18:09ت م0127