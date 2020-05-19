الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً ، اليوم، من معالي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة سوزي كارلا باربوزا.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك.كما تناولا آخر تطورات فايروس كورونا المستجد وجهود البلدين في الحد من تداعياته.// انتهى //18:10ت م0128