بيروت 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.96% أي ما يعادل نصف نقطة، ليغلق عند مستوى 584.04 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 132 ألفاً و519 سهماً، بقيمة مليون و251 ألفاً و345 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 77 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و38 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و96 ألفا لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:16ت م0131