المدينة المنورة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساستحدثث أمانة منطقة المدينة المنورة سوقاً مؤقتاً لبيع الخضار والفاكهة بالتجزئة في حي الخالدية, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، ولتخفيف حدة الازدحام في المحلات والأسواق، والمحافظة على التباعد الاجتماعي ووقاية المجتمع من جائحة كورونا.وتقوم فرق الرقابة الصحية الميدانية بأمانة المدينة المنورة باتخاذ الإجراءات الاحترازية في السوق والأماكن المحيطة وتشمل أعمال التعقيم والتطهير والنظافة وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية المتبعة في مختلف منافذ بيع الأغذية لضمان تنظيف الموقع, وعدم تراكم النفايات وبقايا المنتجات الزراعية والأغذية.مما يذكر أن أمانة المدينة المنورة استحدثت 10 مواقع تعمل في نشاط بيع الخضار والفاكهة بالتجزئة، تقتصر فيها مهنة البيع على المواطنين السعوديين, ضمن مبادرة "بسواعدكم نساعدكم" بهدف دعم النشاط, وتمكين المواطنين والمقيمين من تأمين احتياجاهم في وقت وجيز، والحدّ من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية, بمتابعة الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة.وتتوزّع المواقع المستحدثة في أحياء القبلتين والمستراح والبحر والدعيثة والجرف والقصواء والخالدية والعزيزية والحديقة وفي أرض الكردي, إضافة إلى السوق المركزي والمحلات التجارية بما يسهم في تقليص التجمعات والازدحام, وخدمة الأهالي, وضمان استمرار تداول الفواكه والخضروات بشكل اعتيادي في ظل وفرة المخزون الغذائي.// انتهى //18:17ت م0132