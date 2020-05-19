نجران 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسنفذت الشؤون الصحية بمنطقة نجران أمس، برنامجاً تدريبياً عن طرق الوقاية من فيروس كورونا، استهدف 180 شخصاً من منسوبي مركز التأهيل الشامل بالمنطقة.وأوضحت صحة نجران أن البرنامج تناول التعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره، وطريقة غسل اليدين بالماء والصابون والجل الكحولي، والاستخدام الأمثل لأدوات الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، والطرق الصحيحة لاستخدام المعقمات، والمحافظة على النظافة بشكل عام وفي مختلف جوانب الحياة.// انتهى //18:19ت م0134