فيجي 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوزيع وجبات إفطار للصائمين في جزيرة فيجي الواقعة في المحيط الهادئ، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين 1441هـ.ووزعت وزارة الشؤون الإسلامية في كل من مدينة سوفا ومدينة ولامباسا نحو 10500 وجبة إفطار، استفاد منها 1500 شخص، كما تم توزيع ما يزيد على ثمانية أطنان من المواد الغذائية.ويأتي هذا البرنامج استشعاراُ من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الوقوف مع المسلمين ومساعدتهم في مختلف دول العالم.// انتهى //19:17ت م0142