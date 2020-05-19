بورت فيلا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوزيع وجبات إفطار للصائمين في جزر فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين 1441هـ.ووزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 800 وجبة للصائمين في بورت فيلا عاصمة جزر فانواتو، كما شهد الإفطار الذي أقيم بمسجد في بورت فيلا إسلام أحد الحضور.ويأتي هذا البرنامج استشعاراُ من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الوقوف مع المسلمين ومساعدتهم في مختلف دول العالم.من جهتهم عبر المستفيدون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيراً نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة.// انتهى //19:17ت م0143