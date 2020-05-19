الباحة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسشهدت جميع الأحياء والطرقات في مدن ومحافظات منطقة الباحة تواصل التزامها التام بأمر منع أمر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأظهرت عدسة "واس" خلو جميع الأحياء والشوارع والحدائق العامة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل, وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //19:17ت م0144