المدينة المنورة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساستحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقاً مؤقتا للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي الخالدية.وسيُسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يُتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكه في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //19:18ت م0146