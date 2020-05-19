المدينة المنورة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسوثقت "واس" اليوم وفرة المخزون الاستهلاكي من الألبان ومشتقاتها في أسواق المدينة المنورة وبشكل كبير وبخيارتها المتنوعة والمتعددة وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها بالتجول الذي انعكس على سلوك الشراء لدي المواطنين والمقيمين.وتقوم شركات الألبان بمراجعة المخزون الموجود في الأسواق وتعمل على زيادته باستمرار, وذلك في إطار الجهود الوقائية والاحترازية التي تبذلها الجهات الحكومية كافة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد ولضمان توفير المنتجات الغذائية من الألبان ومشتقاتها.// انتهى //19:19ت م0148