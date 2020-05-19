جنيف 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون عن اتفاق أطراف الصراع السوري على المشاركة من جديد في اجتماعات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة الدستور، وكذلك اتفقوا على جدول أعمال الدورة القادمة من المفاوضات التي تنعقد بعد انتهاء أزمة وباء " كوفيد - ١٩ " ورفع قيود السفر المرتبطة بالوباء، مشيرا إلى أن محادثات الدستور تمثل أفضل مجال لبناء الثقة بين مختلف الأطراف .وقال بيدرسون في تصريح صحفي : إن انتشار فيروس كورونا في سوريا كان محدودا، وقد تم الإبلاغ عن معظم الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، وأيضاً إمكانية عقد اجتماع افتراضي مستبعدة، معرباً عن مخاوف من تفكك الهدنة الهشة في سوريا في أي وقت .وأضاف أن إدلب تشهد هدوءا نسبيا، ولا يزال وقف إطلاق النار المبرم في بداية مارس الماضي قائما إلى حد كبير، مشيراً إلى أن السوريين قلقون للغاية بشأن محنة بلادهم، كما أنهم قلقون من نقص الغذاء وخيبة الأمل من عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق سياسي لوقف العنف واسع النطاق والمستمر .وأعرب عبر الفيديو كونفرانس اليوم عن القلق أيضا إزاء أوضاع ومصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين منذ انزلاق سوريا إلى الحرب الأهلية قبل ٩ سنوات، داعيا إلى إطلاق سراحهم كجزء من تدابير الثقة بين المتحاربين، مشيرا إلى أنه شدد أكثر من مرة على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن . // انتهى //19:20ت م0149