واشنطن 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم اتصالا هاتفيا مع وزراء مالية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو لبحث التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا .وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم : إنه تم خلال الاتصال مناقشة وزراء المالية للإجراءات المحلية والدولية الجارية وإستراتيجيات تسريع النشاط الاقتصادي مع الشروع في إعادة فتح اقتصاداتها، وبما يتماشى مع تدابير الصحة والسلامة الضرورية .// انتهى //19:27ت م0152