سياسي / وزير الخزانة الأمريكي يبحث مع وزراء مالية الدول السبع تسريع الاقتصادات
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
واشنطن 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم اتصالا هاتفيا مع وزراء مالية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو لبحث التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا .
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم : إنه تم خلال الاتصال مناقشة وزراء المالية للإجراءات المحلية والدولية الجارية وإستراتيجيات تسريع النشاط الاقتصادي مع الشروع في إعادة فتح اقتصاداتها، وبما يتماشى مع تدابير الصحة والسلامة الضرورية .
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19:27ت م
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