جدة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجلت منصات التسويق الإلكترونية زيادة طلبات المستهلكين من المواطنين والمقيمين بمحافظ جدة، لتوفير المواد الاستهلاكية الضرورية في ظل ما تشهده الأسواق والمراكز التجارية من وفرة في المخزون الغذائي والتمويني خلال شهر رمضان ، والاستعداد المبكر لتلبية احتياجات العيد السعيد من مختلف أصناف الحلويات والتجهيزات المنزلية مع التزام البقاء في المنازل تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .ورصدت "واس" سير عملية التوصيل السريع عبر هذه المنصات الإلكترونية المستثنية من أمر منع التجول، حيث يظهر مندوبو توصيل التطبيقات تقيدهم بجميع التعليمات التي فرضتها الأجهزة المعنية حفاظاً على سلامة المستهلك والعاملين من خلال تعقيم وتطهير جميع المرافق والمستودعات التي تتم منها عمليات الشراء وتطبيق أعلى معايير النظافة إلى جانب توزيع مطهرات الأيدي في جميع مرافق العمل للحد من انتشار فيروس كورونا .وتخضع تطبيقات التوصيل والتسوق لمراقبة ومتابعة من قبل الجهات المعنية للتأكد من تطبيقها الإرشادات والتوجيهات ، وسط الحرص على تدريب سائقي التوصيل المتعاقدين مع تلك التطبيقات على الطرق الصحيحة والسليمة لعملية التوصيل عند الوصول للمستفيد من هذه الخدمة ، حيث يتم التعامل مع طلبات المستهلكين عن طريق تلقي الاتصال من إدارة خدمة العملاء أو عبر التطبيق الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ، ويتم تكليف مندوب من داخل المركز أو الهايبر ماركت لتجهيز الطلبات وتغليفها بطريقة صحية آمنة ووضعها في صناديق ، وفرزها بحيث يذهب كل سائق لحي معين.مما يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اعتمدت جملة من التطبيقات الالكترونية للتوصيل مع السماح لها بالعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية خلال جائحة كورنا ، حيث وجهت الهيئة جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.// انتهى //19:44ت م0153