الخبر 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسنفذ مكتب الموارد البشرية بمحافظة الخبر، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 377 خدمة الكترونية عن بُعد خلال الفترة من 13 رجب الماضي، حتى الـ 21 من شهر رمضان المبارك الجاري.واستعرض التقرير الصادر من المكتب إنجازاته خلال تلك الفترة, حيث نفذ عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت ومساكن الوافدين بلغت 398 منشأة وسكن، ودعاهم إلى تهيئة وتجهيز مساكن الوافدين بالاجراءات الوقائية، وعالج بعض المشاكل المتعلقة بالسعوديين في 139 منشأة، وقدم 16 خدمة إلى قسم العالقات العمالية، ومعالجة 8 طلبات استقدام، كما تفقد 170 سكنا خاصا بالوافدين لـ 22.516 وافدا ، أسفرت عن مخالفة 16 سكن منها ، وتعهد 112 منشأة بالإصلاح، إضافة إلى إنشاء فريق دعم للجنة سكن الوافدين بالاضافة الى متابعة الشركات المتعهدة.وبالنسبة للمبادرات بين التقرير أن المكتب بادر بإنشاء أول رابط لحصر سكن الوافدين وتحديث بياناتها في المنطقة، وإنشاء قاعدة معلومات لبيانات سكنهم بالمحافظة، وإنشاء أول رابط لتوعية المنشآت بالاجراءات الاحترازية في بيئة العمل الداخلية وسكن الوافدين ، وتم استهداف أكبر 100 منشأة من حيث عدد الوافدين بالمحافظة وتزويدهم بالرابط، ومبادرته بتوعية الجاليات بالاجراءات الاحترازية بحملات توعوية بمشاركة مترجمين، والاستعانة بالموظفين من خارج محافظة القطيف خلال فترة الحجر الصحي عليها بدعم الأقسام ذات الاحتياج، ومبادرة الموظفين ممن يتمتع باجازة بقطعها، وإعادة جدولة الدورات والورش التدريبية مع الجهات الشريكة .وفي جانب الإجراءات الوقائية والاحترازية، أوضح التقرير أن المكتب يُعقم ويُطهر مرافقه بشكل دوري، وكون فريق دعم يستقبل بيانات الوافدين والخدمة المطلوبة ليتم التواصل معه من قبل القسم المختص مباشرة هاتفياً دون الحاجة للانتظار بالمكتب، إضافة إلى توفيره المعقمات ووسائل الحماية للعملاء.كما قام المكتب في مجال الموارد البشرية بمتابعة الموظفين وتوجيه التعاميم حسب الاختصاص، وتسجيل الموظفين في دورات معهد الادارة للتدريب، إضافة إلى متابعة طلبات منح الصلاحيات وتحديث البيانات.// انتهى //19:50ت م0155