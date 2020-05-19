تونس 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسبحث الرئيس التونسي قيس سعيّد مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو تأجيل موعد انعقاد القمة التي كان من المقرر أن تستضيفها تونس خلال شهر ديسمبر القادم .وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس قيس سعيّد بحث خلال اتصال هاتفي أجراه مع لويز موشيكيوابو الكثير من الموضوعات، بينها تأجيل تنظيم القمة الفرنكوفونية، واقترح عقدها في جزيرة جربة التونسية .وأضاف البيان أن الأمينة العامة للمنظمة رحبت بالفكرة وتعهدت بالعمل على تحقيق ذلك، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّه سيتمّ عقد اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.// انتهى //20:37ت م0168