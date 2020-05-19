إسلام آباد 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان اليوم إلى 44996 حالة، توفي منها 969 حالة، وتماثل للشفاء 12489 حالة، ويخضع 30538 حالة للحجر الصحي الإلزامي.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان يوجد 17947 حالة في إقليم السند، و15976 حالة في إقليم البنجاب، و6554 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2820 حالة في إقليم بلوشستان ، و 1034 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و550 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و115 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //20:51ت م0169