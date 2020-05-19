القاهرة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن بلاده لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي اليوم في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث آخر تطورات القضية الليبية.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس المصري شدد خلال الاجتماع على موقف بلاده الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي لها، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، وكذلك رفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.// انتهى //21:12ت م0170