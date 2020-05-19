جوهانسبرغ 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسدعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى مساعدة القارة الأفريقية في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا .وقال رامافوزا في كلمة ألقاها في أعمال الدورة الـ 73 الافتراضية لجمعية الصحة العالمية : إن أفريقيا معرضة بشدة لأضرار هذا الفيروس وتحتاج إلى كل دعم ومساعدة ممكنين، لتعزيز استجابتها وتعويض تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة .وأكد أنه من أجل محاصرة هذا الوباء، نحتاج إلى تعميق التعاون الدولي في البحث والتطوير والاستثمار في التقنيات الطبية الأساسية، وفي تشخيص وعلاج المرض وفي اللقاحات ، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية تدعم دعوة منظمة الصحة العالمية لتطوير وإنتاج اللقاحات والعلاجات، وضمان توزيعها بسرعة وبشكل عادل في جميع أنحاء العالم .// انتهى //21:14ت م0171