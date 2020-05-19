عام / رئيس جنوب أفريقيا يدعو لمساعدة الدول النامية في مكافحة فيروس كورونا
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
جوهانسبرغ 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس
دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى مساعدة القارة الأفريقية في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا .
وقال رامافوزا في كلمة ألقاها في أعمال الدورة الـ 73 الافتراضية لجمعية الصحة العالمية : إن أفريقيا معرضة بشدة لأضرار هذا الفيروس وتحتاج إلى كل دعم ومساعدة ممكنين، لتعزيز استجابتها وتعويض تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة .
وأكد أنه من أجل محاصرة هذا الوباء، نحتاج إلى تعميق التعاون الدولي في البحث والتطوير والاستثمار في التقنيات الطبية الأساسية، وفي تشخيص وعلاج المرض وفي اللقاحات ، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية تدعم دعوة منظمة الصحة العالمية لتطوير وإنتاج اللقاحات والعلاجات، وضمان توزيعها بسرعة وبشكل عادل في جميع أنحاء العالم .
// انتهى //
21:14ت م
0171