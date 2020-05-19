الخرطوم 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء السوداني الدكتورعبدالله حمدوك اليوم مباحثات عبر تقنية الفيديو مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين، في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.وبحث الجانبان خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما جرى التوافق عليه في مسار واشنطن.// انتهى //21:15ت م0173