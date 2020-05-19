القاهرة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 14 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 4275 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 302 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 4275 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم الثلاثاء هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 659 حالة وفاة.// انتهى //21:15ت م0174