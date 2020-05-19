الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم اليوم استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى في الخامس من يونيو المقبل، بعد تعليق دام شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.ولم يحدد الاتحاد في البيان الذي أصدره ما اذا كانت المنافسات ستقام خلف أبواب موصدة، مكتفيا بالقول إن "الاتحاد يتوقع أن تتخذ كل الإجراءات لمنع انتشار "كوفيد-19" قبل استئناف البطولة"، لافتاً النظًر إلى أن جدولاً مفصلاً للمباريات المتبقية سينشر الأسبوع المقبل.وعلّق الاتحاد المحلي المنافسات الكروية في 12 مارس الماضي، بعدما أعلن الإغلاق التام بسبب "كوفيد-19" في الدولة التي يبلغ عدد سكانها قرابة مليوني نسمة.وكان فريق أولمبيا في الصدارة برصيد 50 نقطة، بفارق خمس نقاط عن تسيليه وألومينيي، عند تعليق البطولة في المرحلة الخامسة والعشرين، أي قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.كما أعلن الاتحاد عن استئناف مسابقة الكأس وإقامة المباراة النهائية في 24 يونيو المقبل خلف أبواب موصدة.وأعلنت سلوفينيا الأسبوع الماضي أن الوباء في البلاد انتهى ورفعت تدريجيا القيود المرتبطة به.// انتهى //21:16ت م0175