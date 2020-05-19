الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأطلقت أندية ريال مدريد الاسباني، وبايرن ميونيخ الألماني وانتر ميلان الإيطالي مسابقة جديدة تحمل مسمى "كأس التضامن"، على أن تقام عام 2021 ويعود ريعها إلى العاملين في القطاع الصحي.وجاء في بيان صادر عن نادي ريال مدريد: "سينظم ريال مدريد، مع بايرن ميونيخ وانتر ميلان الكأس الأوروبية للتضامن عام 2021 من أجل جمع التبرعات للعاملين في القطاع الصحي في إسبانيا وإيطاليا اللتين تكافحان تفشي فيروس كورونا المستجد".وأضاف البيان: "ستقام هذه المباريات عندما يصبح ممكناً عودة الجماهير إلى المدرجات، وستقام ثلاث مباريات عام 2021 في مدريد، ميونيخ وميلانو في مواعيد تحدد لاحقاً.وختم البيان: "تهدف الأندية الثلاثة إلى بعث برسالة تضامن وأخوة بين مختلف الشعوب الأوروبية وتريد التعبير عن تضامنها، احترامها وامتنانها لهؤلاء الابطال".وستقام مباراة ريال مدريد وانتر ميلان في مدريد، وانتر ميلان مع بايرن ميونيخ في ميلانو، وبايرن ميونيخ مع ريال مدريد في ميونيخ.وفي خلال كل مباراة، سيدعو كل ناد مضيف العاملين في مجال الصحة في مدينته لمتابعة المباراة في خطوة لشكرهم على العمل الذي يقومون به من أجل مكافحة وباء "كوفيد-19".// انتهى //21:17ت م0176